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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

Nurgül Yeşilçay Özcan Deniz ile birlikte boşrolü canlandırdığı İkinci Şans filmi ile yeniden gündeme oturdu. Uzun yıllardır ekranlarda boy gösteren ve son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yeşilçay güzelliğinden hiçbir şey kaybetmezken genç görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü isimin yaşları.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 13:36
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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Nurgül Yeşilçay sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun yıllardır ekranda olan Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü ismin yaşları…

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

ÖZCAN DENİZ

19 Mayıs 1972

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

AFRA SARAÇOĞLU

2 Aralık 1997

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

ALİNA BOZ

14 Haziran 1998

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

MERT YAZICIOĞLU

10 Mayıs 1993