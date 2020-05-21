Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

Nurgül Yeşilçay Özcan Deniz ile birlikte boşrolü canlandırdığı İkinci Şans filmi ile yeniden gündeme oturdu. Uzun yıllardır ekranlarda boy gösteren ve son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yeşilçay güzelliğinden hiçbir şey kaybetmezken genç görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü isimin yaşları.