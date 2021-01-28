Kuruluş Osman Çarşamba gecesine damga vurdu! Reytingleri altüst etti! Osman Bey Kulucahisar Kalesi’ni verecek mi?

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 43. bölümüyle de zirveyi kimseye bırakmadı. Tüm Kişiler kategorisinde %11,61 izlenme oranı ve %23,38 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %11,51 izlenme oranı ve %22,89 izlenme payı elde ederek geceyi zirvede kapatarak Çarşambanın en çok izlenen yapımı olan Kuruluş Osman, sosyal medyaya da damgasını vurdu.