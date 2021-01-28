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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Akıncı’dan bir ilk daha! Büyük beğeni topladı
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı kendi türünün ilk örneği olarak dikkat çekerken dizide kullanılan aksesuarlar da ilgi odağı oldu. Akıncı dizisi, özel tasarım motosiklet ile ekranda daha önce görülmemiş bir tasarımı seyirciyle buluşturdu.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 14:14
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde oynadığı, atv'nin ses getiren dizisi Akıncı, özel tasarımları ve çekim teknikleriyle adından oldukça söz ettiriyor. Dizide Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri tüm operasyonlarda özel tasarım kostüm, maske ve motosikletini kullanıyor. Akıncı'nın motosikletinin ardında ise yine özenli bir çalışma yatıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akıncı'nın modifiyeli motosikleti, gençler arasında modifiye merakını ortaya çıkardı.
Orijinal olan motosikletin tüm aksamı ve görüntüsü modifiye edilerek Akıncı'nın ulaşım aracı haline getirildi. Tasarımında yönetmen Veli Çelik'in de imzasının olduğu motosiklet, dünyanın ilk patentli ışık yayan kaplama sistemi ile kaplanıp boyandı. Dizide dikkat çeken motosiklet, genç izleyici kitlesi tarafından da çok beğeniliyor.
Türkiye'nin kahramanı Akıncı, her hafta yeni maceralar ve aksiyon dolu sahnelerle atv ekranında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrolünü canlandıran, Fatih ve Akıncı olmak üzere iki karaktere hayat veren Şükrü Özyıldız'ın bu rolünün perde arkasında büyük bir hazırlık süreci yer alıyor. Ülkesini korumak için her bölümde devam eden bir mücadelenin içinde olan Akıncı, usta bir silahşör, savunma ve dövüş sahneleriyle yenilmez bir savaşçı. Bu güçlü karakteri canlandırmak için Şükrü Özyıldız, aylar süren bir hazırlık sürecinden geçti.
Mental hazırlıkların yanı sıra fiziksel olarak da Akıncı'ya hazırlanan Şükrü Özyıldız'ın çalışmaları eş zamanlı olarak fitness ve silah eğitimleri ile başladı. Nisan 2020'de başlayan eğitim sürecinde her hafta düzenli olarak poligon çalışması yapan ünlü oyuncu silahlarını da ustalıkla kullanan bir seviyeye gelerek kamera karşısına geçti. Dizide hem Akıncı hem de Fatih karakteriyle motosiklet kullanan Şükrü Özyıldız, dizi başlamadan önce motosiklet eğitimi ve ehliyeti aldı.
Şükrü Özyıldız aldığı eğitimleri; "Dizi başlamadan dövüşe geri döndüm. Bir alt yapım vardı evet ama asla hedefim süper güçlü olmak ya da hayatını buna adayacak yetkinlikte bir dövüş ustası olmak değildi. Sağlıklı ve donanımlı olmaktı. Bu nedenle dövüşü daha profesyonel olarak çalıştım. Ağırlık idmanlarımı hiç aksatmadan ve daha bir ciddiyetle yapmaya ve profesyonel silah eğitimi almaya başladım. Akıncı silahlarına kendi uzvuymuş gibi hakim. Onun kadar etkili ve pratik kullanmam gerekiyordu. Kendime bu süreçte kattığım yeni bir disiplin oldu ateşli silahlar" sözleriyle özetledi.