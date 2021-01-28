3 yıl hapsi istenmişti! Ebru Gündeş hakkında karar verildi

Ebru Gündeş, Kanlıca'da bulunan yalısına yaptırdığı tadilat nedeniyle mahkemelik olmuştu. Tarihi eser olarak tescili yapılan yalıya kanuna aykırı olarak tadilat yapıldığının tespit edilmesinin ardından Gündeş'in 3 yıla kadar hapsi istenmişti. Ebru Gündeş'e sevindiren haber geldi. Yalı tadilatından ikinci beraat de geldi.