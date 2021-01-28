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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 yıl hapsi istenmişti! Ebru Gündeş hakkında karar verildi 3 yıl hapsi istenmişti! Ebru Gündeş hakkında karar verildi
Ebru Gündeş, Kanlıca'da bulunan yalısına yaptırdığı tadilat nedeniyle mahkemelik olmuştu. Tarihi eser olarak tescili yapılan yalıya kanuna aykırı olarak tadilat yapıldığının tespit edilmesinin ardından Gündeş'in 3 yıla kadar hapsi istenmişti. Ebru Gündeş'e sevindiren haber geldi. Yalı tadilatından ikinci beraat de geldi.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 10:21
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hakkında, tarihi eser olarak tescili yapılan Kanlıca'daki yalısında yaptırdığı tadilat başına dert olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.
3 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ
Gündeş'in Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş hakkındaki istinaf başvurusunu karara bağlandı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Gündeş'in beraatına karar verdi.
Bu kararın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını ifade etti.