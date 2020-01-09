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Aydan Şener yıllar sonra herkesi şaşkına çevirdi! İşte Aydan Şener'in o fotoğrafları
Yeşilçam güzellerinden Aydan Şener, adeta yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte hayranlarının sorularını yanıtlayan 56 yaşındaki usta sanatçı Aydan Şener, yüzünde hiç estetik işlem olmadığını söyleyerek "Cildime nemlendirici sürüyorum" ifadesini kullandı. Yıllar sonra sevenlerinin yeniden gördüğü Aydan Şener'in son halini herkesi şaşkına çevirdi. İşte Şener'in o fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 09.01.2020 03:23 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 03:25
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