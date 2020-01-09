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Aydan Şener yıllar sonra herkesi şaşkına çevirdi! İşte Aydan Şener'in o fotoğrafları

Yeşilçam güzellerinden Aydan Şener, adeta yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte hayranlarının sorularını yanıtlayan 56 yaşındaki usta sanatçı Aydan Şener, yüzünde hiç estetik işlem olmadığını söyleyerek "Cildime nemlendirici sürüyorum" ifadesini kullandı. Yıllar sonra sevenlerinin yeniden gördüğü Aydan Şener'in son halini herkesi şaşkına çevirdi. İşte Şener'in o fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 03:23 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 03:25
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Aydan Şener yıllar sonra herkesi şaşkına çevirdi! İşte Aydan Şener'in o fotoğrafları

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Önceki gün bir davte katılan Aydan Şener, estetik operasyon geçirmediğini ve cildine yalnızca nemlendirici kullandığını belirtti. İşte Aydan Şener ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

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Aydan Şener yıllar sonra herkesi şaşkına çevirdi! İşte Aydan Şener'in o fotoğrafları

TÜRKAN ŞORAY

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Aydan Şener yıllar sonra herkesi şaşkına çevirdi! İşte Aydan Şener'in o fotoğrafları

TÜRKAN ŞORAY

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Aydan Şener yıllar sonra herkesi şaşkına çevirdi! İşte Aydan Şener'in o fotoğrafları

HÜLYA KOÇYİĞİT

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Aydan Şener yıllar sonra herkesi şaşkına çevirdi! İşte Aydan Şener'in o fotoğrafları

HÜLYA KOÇYİĞİT