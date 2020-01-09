Aydan Şener yıllar sonra herkesi şaşkına çevirdi! İşte Aydan Şener'in o fotoğrafları

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Önceki gün bir davte katılan Aydan Şener, estetik operasyon geçirmediğini ve cildine yalnızca nemlendirici kullandığını belirtti. İşte Aydan Şener ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.