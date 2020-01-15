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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan makyajsız haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Zemheri dizisiyle ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide mimarlık fakültesinde okuyan, duru güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken Firuze karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız hali olay oldu. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 18:22
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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan makyajsız haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Zemheri dizisinde canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız hali sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan makyajsız haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Ebru Şahin

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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan makyajsız haliyle sosyal medyaya damga vurdu
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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan makyajsız haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Sibel Can

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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan makyajsız haliyle sosyal medyaya damga vurdu