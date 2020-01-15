Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan makyajsız haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Zemheri dizisiyle ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide mimarlık fakültesinde okuyan, duru güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken Firuze karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız hali olay oldu. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...