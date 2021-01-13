Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Hayranları dizinin bu akşam neden yayınlanmadığını sorgulamayı sürdürüyor. 13 Ocak ATV yayın akışının belli olmasının ardından sorunun cevabı da gelmiş oldu. İşte, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı...