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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı... Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı...
Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkıyor. Ancak 13 Ocak ATV yayın akışına bakanlar dizinin bu akşam yayınlanmayacağını görüyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümün ardından fragmanının yayınlanmaması nedeniyle, "Kuruluş Osman bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Ocak ATV yayın akışı...
Giriş Tarihi: 13.01.2021 19:38
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Hayranları dizinin bu akşam neden yayınlanmadığını sorgulamayı sürdürüyor. 13 Ocak ATV yayın akışının belli olmasının ardından sorunun cevabı da gelmiş oldu. İşte, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?
Kuruluş Osman'ın 41. Yeni bölümü heyecanla beklenirken, bir sonraki bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. ATV'nin resmi internet sitesinden açıklanan yayın akışı programına göre akıllardaki sorular netlik kazandı.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeni dönem başlıyor
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır
Dündar Bey ipin ucunda
Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI PROGRAMI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:45 Beşiktaş A.Ş.-Çaykur Rizespor A.Ş. 22:45 Akıncı