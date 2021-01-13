Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Türk fırtınası esti! 1 numarada tanıdık isim...

Top Beauty World .tarafından her sene açıklanan "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi belli oldu. Dünyadan birçok yıldız isimin listede yer aldığı Top Beauty World 2020 listesinde dünyanın en güzel 100 kadını içinde Türk oyuncular da yerlerini aldı. Tanıdık isimlerin yer aldığı listeyi sizler için derledik. İşte, Dünyanın en güzel 100 kadını...