Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide canlandırdığı Kibrit karakterindeki başarısıyla kendisine hayran bırakan Helin Kandemir, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...