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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide canlandırdığı Kibrit karakterindeki başarısıyla kendisine hayran bırakan Helin Kandemir, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 17:54
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir'de canlandırdığı Kibrit karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Helin Kandemir özel hayatıyla merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

MURAT BOZ
7 Mart 1980

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

ASLI ENVER
10 Mayıs 1984