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Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Milyonların merakla beklediği Kuruluş Osman, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'e kimlerin eşlik edeceği de belli oldu. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosu ve oyuncuların hayat vereceği roller merak konusu olmuştu. Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:38
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Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Kuruluş Osman bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle start alacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak başlayan Kuruluş Osman şimdiden Türkiye'nin dikkatini çekti. Dizi severlerin merakla beklediği Kuruluş Osman'ın detayları da ortaya çıktı.

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Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Milyonların merakla beklediği Kuruluş Osman, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'e kimlerin eşlik edeceği de belli oldu.

İŞTE İLK BÖLÜM FRAGMANI | İZLE

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Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosu ve oyuncuların hayat vereceği roller merak konusu olmuştu.

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Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

İŞTE İLK BÖLÜM FRAGMANI | İZLE

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Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Burak Özçivit - Osman Gazi