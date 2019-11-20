Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Milyonların merakla beklediği Kuruluş Osman, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'e kimlerin eşlik edeceği de belli oldu. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosu ve oyuncuların hayat vereceği roller merak konusu olmuştu. Kuruluş Osman başlıyor! İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri