Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı: Üç saat ağladım!

'Günaydın Hafta Sonu' isimli programa konuşan Helvacıoğlu, ''Tahir'in bizi tekneye bindirdiği ve Vedat'ın bizi yakaladığı bir sahne vardı. Vedat'ın saçımdan tutup tokat atması ve yere düşürmesi gerekiyordu. Bir sahnenin çekilmesi saatler sürüyor, artık başım zonkluyordu. 'Bunu gerçekten yaşayan kadınlar var' diye düşünüp üç saat boyunca ağladım'' dedi.

