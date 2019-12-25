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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı: Üç saat ağladım!
Atv ekranlarında yayınlandığı 3 sezon boyunca izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz, geçtiğimiz ay final bölümüyle veda etmişti. Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle gönüllere taht kuran İrem Helvacıoğlu, son dönemlerin en sevilen oyuncuları arasına girdi. Dizide yer alan şiddet sahneleriyle hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı bir itiraf geldi.
Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 18:12
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