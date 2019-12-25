25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı: Üç saat ağladım!

Atv ekranlarında yayınlandığı 3 sezon boyunca izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz, geçtiğimiz ay final bölümüyle veda etmişti. Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle gönüllere taht kuran İrem Helvacıoğlu, son dönemlerin en sevilen oyuncuları arasına girdi. Dizide yer alan şiddet sahneleriyle hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı bir itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 18:12
  • 1
  • 55
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı: Üç saat ağladım!

Geçtiğimiz ay final bölümü yayınlanan Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki 'Nefes' rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, dizinin şiddet sahneleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 55
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı: Üç saat ağladım!

'Günaydın Hafta Sonu' isimli programa konuşan Helvacıoğlu, ''Tahir'in bizi tekneye bindirdiği ve Vedat'ın bizi yakaladığı bir sahne vardı. Vedat'ın saçımdan tutup tokat atması ve yere düşürmesi gerekiyordu. Bir sahnenin çekilmesi saatler sürüyor, artık başım zonkluyordu. 'Bunu gerçekten yaşayan kadınlar var' diye düşünüp üç saat boyunca ağladım'' dedi.

  • 3
  • 55
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı: Üç saat ağladım!

Dizinin yapımcılığını üstlenen Osman Sınav'ın kendisini ''Daha yorgun bak! 8 yıldır işkence görüyorsun sen İrem!'' diyerek defalarca uyardığını anlatan güzel oyuncu, 'Nefes' karakterini canlandırmanın çok zor olduğunu ve bu süreçte çok yorulduğunu belirtti.

  • 4
  • 55
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı: Üç saat ağladım!

Helvacıoğlu, dizi final yaptıktan sonra kavuştuğu yeni imajını, ''Yeni bir ben'' notuyla paylaşmıştı.

  • 5
  • 55
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şiddet itirafı: Üç saat ağladım!

İrem Helvacıoğlu'nun dizi sonrası yaşadığı değişim sevenlerini şaşırttı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun yeni tarzı…