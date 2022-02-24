Kuruluş Osman açık ara zirvede! Osman Bey ezeli düşmanlarını bitirmeye ant içti

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 83'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Merhamet etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 83. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,44 izlenme oranı ve %26,78 izlenme payı, AB'de %8,85 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı 20+ABC1'de %12,09 izlenme oranı ve %26,71 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.