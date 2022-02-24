Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka fena yakalanmıştı! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı

Uzun zamandır müzisyen Çağrı Telkıvıran ile birliktelik yaşayan Aslı Bekiroğlu Kubilay Aka ile yakalanmış, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yasak aşk iddiası sonrası Bebek sahilinde görüntülenen Bekiroğlu, ilk kez konuştu. Telkıvıran ile ayrıldıklarını doğrulayan oyuncudan Kubilay Aka ile ilgili de açıklama geldi.