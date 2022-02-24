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Haberler Galeri Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka fena yakalanmıştı! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı

Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka fena yakalanmıştı! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı

Uzun zamandır müzisyen Çağrı Telkıvıran ile birliktelik yaşayan Aslı Bekiroğlu Kubilay Aka ile yakalanmış, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yasak aşk iddiası sonrası Bebek sahilinde görüntülenen Bekiroğlu, ilk kez konuştu. Telkıvıran ile ayrıldıklarını doğrulayan oyuncudan Kubilay Aka ile ilgili de açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 24.02.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 13:01
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Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka fena yakalanmıştı! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı

Aslı Bekiroğlu geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile birlikte görüntülenince sürpriz bir aşka yelken açtıkları iddia edilmişti.

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Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka fena yakalanmıştı! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı

Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Köpeği ile gazetecilere poz veren Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran ile ayrıldıkları yönündeki haberleri bu kez doğruladı.

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Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka fena yakalanmıştı! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı

Aka ile aşk iddiası için ise "Kalabalık arkadaş grubuyla program sonrası veda yemeğine gittik. Kubilay arkadaşım" dedi.

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Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka fena yakalanmıştı! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı

Öte yandan; Geçtiğimiz hafta final yapan Maske Kimsin Sen yarışmasında yer alan Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Kubilay Aka, çekimlerde yakınlaştığı, ikilinin arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüştüğü iddia edildi.

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Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka fena yakalanmıştı! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı.