24 Şubat 2022, Perşembe
Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka fena yakalanmıştı! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı
Uzun zamandır müzisyen Çağrı Telkıvıran ile birliktelik yaşayan Aslı Bekiroğlu Kubilay Aka ile yakalanmış, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yasak aşk iddiası sonrası Bebek sahilinde görüntülenen Bekiroğlu, ilk kez konuştu. Telkıvıran ile ayrıldıklarını doğrulayan oyuncudan Kubilay Aka ile ilgili de açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 24.02.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 13:01
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