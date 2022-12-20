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Haberler Galeri Alparslan: Büyük Selçuklu YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümde neler olacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dün akşam 38. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dönem dizisi, Pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizinin takipçileri, son bölümün bitmesinin ardından 39. bölüm fragmanı için araştırmalarına başladı.İşte, Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 16:46
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Alparslan: Büyük Selçuklu YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümde neler olacak?

İlk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan kurgu türündeki dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, yayınlandığı günden itibaren izleyicileri ekranlara kilitliyor. Aynı zamanda reytinglerde de 1. olan dizi, gündemdeki yerini korumayı başarıyor. Son olarak 38. bölümüyle ekranlara gelen Alparslan: Büyük Selçuklu'nun takipçileri yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte,dizinin 39. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alparslan: Büyük Selçuklu YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümde neler olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Akli Film yapımı imzalı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi akşamları saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümü 26 Aralık 2022 tarihinde ekranlarda olacak.

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Alparslan: Büyük Selçuklu YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümde neler olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç)

Akça Hatun (Fahriye Evcen)

Seferiye Hatun (Kayra Zabcı):

Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür)

Tuğrul Bey (Barış Bağcı)

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Alparslan: Büyük Selçuklu YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümde neler olacak?

Emir Bozan (Yurdaer Okur)

Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu)

Evdokya (Gizem Karaca)

Çağrı Bey (Erdinç Gülener)

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Alparslan: Büyük Selçuklu YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümde neler olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan Büyük Selçuklu 38. bölümünde; Besasiri yaptığı plan neticesinde Çağrı'yı yaralamış ve bu sayede Alparslan'ı üstüne çekmeyi başarmıştı.

Sultan Tuğrul'a, Yınal meselesini konuşmaya giden Alparslan, Çağrı'nın öldüğü haberini alınca yönünü Besasiri'ye çevirmiş ve dişe diş bir vuruşmadan sonra Besasiri'nin kurduğu tuzakla esir olmuştu. Alparslan, Besasiri'nin elinden nasıl kurtulacak?