Alparslan: Büyük Selçuklu YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümde neler olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan Büyük Selçuklu 38. bölümünde; Besasiri yaptığı plan neticesinde Çağrı'yı yaralamış ve bu sayede Alparslan'ı üstüne çekmeyi başarmıştı.

Sultan Tuğrul'a, Yınal meselesini konuşmaya giden Alparslan, Çağrı'nın öldüğü haberini alınca yönünü Besasiri'ye çevirmiş ve dişe diş bir vuruşmadan sonra Besasiri'nin kurduğu tuzakla esir olmuştu. Alparslan, Besasiri'nin elinden nasıl kurtulacak?