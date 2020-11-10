Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden ters köşe! Özgü Namal yeni projeyle dönüyor! İşte o dizi...

Kurtlar Vadisi, Yeditepe İstanbul ve Hanımın Çiftliği ve son olarak Merhamet gibi dizilerde rol alan Özgü Namal'ın 7 yıl sonra ekranlara döneceği iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yeni başlayacak Hükümsüz dizi ile ekranlara döneceği konuşuluyor. Hayranları özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Elif" karakteri ile ünlü oyuncuyu yeniden ekranlarda görmeye hazırlanıyor.