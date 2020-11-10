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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden ters köşe! Özgü Namal yeni projeyle dönüyor! İşte o dizi... Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden ters köşe! Özgü Namal yeni projeyle dönüyor! İşte o dizi...
Kurtlar Vadisi dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiren Özgü Namal, kısa süre önce eşini kaybetmişti. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Özgü Namal oyunculuğa dönmeye hazırlanıyor. Özgü Namal'ın Acun Ilıcalı'dan gelen teklife sıcak baktığı iddialar arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterine hayat veren güzel oyuncunun hayranları dizide Polat Alemdar ile yaşadığı unutamıyor.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 22:54
Kurtlar Vadisi, Yeditepe İstanbul ve Hanımın Çiftliği ve son olarak Merhamet gibi dizilerde rol alan Özgü Namal'ın 7 yıl sonra ekranlara döneceği iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yeni başlayacak Hükümsüz dizi ile ekranlara döneceği konuşuluyor. Hayranları özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Elif" karakteri ile ünlü oyuncuyu yeniden ekranlarda görmeye hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz haftalarda eşinin ölümüyle sarsılan Özgü Namal, oyunculuğa dönmek için kolları sıvadı. Acun Ilıcalı'dan gelen teklife olumlu yanıt verdi.
Seneler önce televizyon ekranlarının başarılı ismi olarak görülen Özgü Namal, oyunculuğu bırakmıştı. Eşi Serdar Oral ile evlenmenin ardından Muğla Köyceğiz'e taşınmış ve iki çocuğuyla beraber köy hayatı yaşıyordu.
Geçtiğimiz haftalarda ise Özgü Namal, eşinin ölümüyle yıkıldı. Eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, 7 yıl sonra dizi setlerine dönmek için hazırlıklara başladı.
Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstleneceği dizinin adı Hükümsüz... Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güçlü bir kadının hikayesini anlatacak olan dizinin senaryo yazarı Oğulcan Kırca.