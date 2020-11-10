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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay sosyal medyanın gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Damla Colbay'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 16:43
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

SERENAY SARIKAYA

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

ACUN ILICALI

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

KEREM BURSİN

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

KEREM BURSİN