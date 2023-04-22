Kurtlar Vadisi'nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Kimsenin aklına gelmez! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...

Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden olan Elif Eylül rolü için teklifin ilk olarak Özgü Namal'a değil, başka bir isme gittiği öğrenildi. Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi hepimizin hafızalarında yer edindi. Eski bölümleri hala izlenen dizi, oyuncularıyla adından söz ettiriyor. Yıllar sonra ortaya çıkan haber sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kurtlar Vadisi Elif Eylül rolü için ilk teklif kime yapıldı? İşte, 20 yıl sonra ortaya çıkan gerçek...