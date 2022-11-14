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Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek

Ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara geliyor. Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi için usta oyuncu Necati Şaşmaz tarih verdi. Şaşmaz,"Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı. Hal böyle olunca hayranları dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor. Diğer yandan kadroda yer alacak isimlerde merak ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 23:20 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 23:49
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Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek

Kurtlar Vadisi yeniden geliyor. Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu. Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek. Ekranların fenomen dizisileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi için müjdeli haber Necati Şaşmaz'dan geldi. Şaşmaz hayranlarının uzun süredir ekranlardan uzak olan dizinin yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlandığını duyurdu. Dizinin yayınlanacağı kanal ve kadroda yer alacak isimler merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarına bekledikleri haberi verdi.

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Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek

"OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Yeni yılla birlikte Kurtlar Vadisi için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.

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Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek

KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından tasarlanan politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir.

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Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek

15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk serisi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır.