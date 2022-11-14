15 Kasım 2022, Salı
Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
Ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara geliyor. Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi için usta oyuncu Necati Şaşmaz tarih verdi. Şaşmaz,"Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı. Hal böyle olunca hayranları dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor. Diğer yandan kadroda yer alacak isimlerde merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 14.11.2022 23:20 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 23:49
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14