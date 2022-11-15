Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan ayrıldı

Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan ve kısa sürede evlilik kararı alan ikili yollarını ayırdı. Bu yaz sonu için düğün hazırlığı yapan ancak iş yoğunluğu nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan çiftin ayrılığı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...