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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan ayrıldı

Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan ayrıldı

Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan ve kısa sürede evlilik kararı alan ikili yollarını ayırdı. Bu yaz sonu için düğün hazırlığı yapan ancak iş yoğunluğu nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan çiftin ayrılığı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:20
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Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan ayrıldı

Geçtiğimiz yıl tanışan Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson aralık ayında evlilik kararı almıştı.

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Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan ayrıldı

Thor Saevarsson 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz'e büyük bir jest yapmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan ayrıldı

Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurmuştu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etmişti. "Evet" cevabını alınca da 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan ayrıldı

Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sonu evlenme kararı almışlardı.

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Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan ayrıldı

Ancak düğün, Dilan Çiçek Deniz'in işleri nedeniyle iptal olmuştu.