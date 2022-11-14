Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor

"AYIRT EDEMEDİM"

İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Simülasyon gibi aynısınız" ve "Çok benziyorsunuz, ayırt edemedim" gibi yorumlar yaptı.