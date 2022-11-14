HaberlerGaleriŞarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor
Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor
Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ile dünyaevine giren genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden kız kardeşiyle çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. 2 kardeşin birbirine olan benzerliği karşısında büyük şok yaşayan takipçileri, "Hangisinin İpek olduğunu anlayamadım" gibi yorumlar yaptı. İşte İpek Filiz Yazıcı ile kardeşi!
Giriş Tarihi: 14.11.2022 18:05Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 18:22