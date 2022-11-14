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Haberler Galeri Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor

Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ile dünyaevine giren genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden kız kardeşiyle çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. 2 kardeşin birbirine olan benzerliği karşısında büyük şok yaşayan takipçileri, "Hangisinin İpek olduğunu anlayamadım" gibi yorumlar yaptı. İşte İpek Filiz Yazıcı ile kardeşi!

Giriş Tarihi: 14.11.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 18:22
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Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor

Aşk 101, Elimi Bırakma ve Son Nefesime Kadar gibi projelerdeki oyunculuğuyla adından söz ettiren 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçen günlerde iki senedir birlikte olduğu 30 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlendi.

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Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor

KARDEŞİNİ PAYLAŞT, SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Evliliğiyle gündemden düşmeyen oyuncu, sosyal medya hesabından kız kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı.

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Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor

"AŞKIM, BEBEĞİM BENİM"

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşiyle art arda verdiği pozları yayınlayarak "Aşkım, bebeğim benim" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor

"AYIRT EDEMEDİM"

İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Simülasyon gibi aynısınız" ve "Çok benziyorsunuz, ayırt edemedim" gibi yorumlar yaptı.

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Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Ayırt etmek çok zor

İşte İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi ve ünlü isimlerin kardeşleri...