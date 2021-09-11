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Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran açıklama! O isim son noktayı koydu...

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan ve aynı zamanda yapımcısı olan Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrasında hayranları heyecanlanmıştı. Dizide rol alan bazı isimlerden gelen açıklamalar ise kafa karışıklığını artırdı. Son olarak yapımda, "Savcı Leyla" karakterine hayat veren Çiğdem Batur konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.09.2021 22:33 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 22:33
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Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...

Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası. Kafaları karıştıran iddia. O isim son noktayı koydu. Televizyon ekranlarının en uzun süreli yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi için yeniden başlayacak iddiası heyecan uyandırdı. Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama sonrasında hayranları yeni açıklamaları bekliyordu. Dizinin tarihi için gelecek açıklamalar beklenirken, oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden tam tersi yorumlar geldi. Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...

GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.

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Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...

Ayrıca TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Show TV'den konu hakkında bir açıklama geldi. Altuntaş, Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını öğrendiğini ifade etti.

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Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...

KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından tasarlanan politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk serisi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır.

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Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...

Dizide Çemberlitaş, Fatih ve Sarıyer yerlerde de çekilmiştir. Polat Alemdar'ın son sezonda Suriye'ye kaçırılmasından dolayı dizinin bazı bölümleri burada çekilmiştir.