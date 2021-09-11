HaberlerGaleriKurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran açıklama! O isim son noktayı koydu...
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran açıklama! O isim son noktayı koydu...
Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan ve aynı zamanda yapımcısı olan Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrasında hayranları heyecanlanmıştı. Dizide rol alan bazı isimlerden gelen açıklamalar ise kafa karışıklığını artırdı. Son olarak yapımda, "Savcı Leyla" karakterine hayat veren Çiğdem Batur konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.09.2021 22:33Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 22:33
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
10
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...
2
10
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...
3
10
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...
4
10
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...
5
10
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran iddia! O isim son noktayı koydu...