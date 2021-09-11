Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni hamle

Mustafa Ceceli ile yaptığı düetle adını duyuran Irmak Arıcı, skandal bir harekete imza atmış, trafikte tartıştığı adamın suratına tükürmüştü. Olayın ardından Sakarya'da bir mekanda sahne alan Arıcı, şarkı söylemeden dakikalarca hareketsiz durmasıyla tepkilerin hedefi olmuştu. 23 yaşındaki şarkıcı günler sonra özür diledi.