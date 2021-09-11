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Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni hamle

Mustafa Ceceli ile yaptığı düetle adını duyuran Irmak Arıcı, skandal bir harekete imza atmış, trafikte tartıştığı adamın suratına tükürmüştü. Olayın ardından Sakarya'da bir mekanda sahne alan Arıcı, şarkı söylemeden dakikalarca hareketsiz durmasıyla tepkilerin hedefi olmuştu. 23 yaşındaki şarkıcı günler sonra özür diledi.

Giriş Tarihi: 11.09.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 17:04
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Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı’dan yeni hamle

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü. Olay saniye saniye kaydedilmişti.

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Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı’dan yeni hamle

Tartışma yaşadığı tükürdüğü vatandaşa "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen şarkıcı, 26 yaşındaki sürücünün kolunu da sıkmıştı.

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Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı’dan yeni hamle

Olaydan kısa süre sonra Sakarya'da sahne aldığı mekanda şarkı söylemek yerine hareketsiz şekilde durmayı tercih eden Arıcı, ikinci bir skandala imza atmıştı.

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Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı’dan yeni hamle

Konser mekanında bulunan müzikseverlerin iddialarına göre kısa süre sonra sahneden indirilen şarkıcının, hareketsiz durma nedeni anlaşılmamıştı.

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Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı’dan yeni hamle

Yaşananlardan sonra sessizliğe gömülen Irmak Arıcı, ilk skandaldan yaklaşık bir ay sonra açıklama yaptı. Genç şarkıcı, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: