12 Eylül 2021, Pazar
Lenfoma hastalığıyla mücadele eden Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy yaşadıklarını anlattı
Boğaç Aksoy, 4 sene boyunca Arka Sokaklar dizisinde oynamış, hem eski bir futbolcu hem de Best Model finalistlerinden biri. Salgın öncesinde şöhretinin zirvesinde, bilinen bir isimdi. Yeni bir arayışlara kalkışıp diziden ayrıldı. Fakat tüm dünyayı koronavirüs kabusu sardı. Herkes gibi olduğu onun hayatı da durdu. Aylarca kaygıları, gelecek planlarına ilişkin dün kırıklıkları çığ gibi büyüdü ve vücudu buna reaksiyon gösterdi. 32 yaşında bir güne uyandığında lenfoma olduğunu öğrendi. Ünlü oyuncu Aksoy hastalıkla mücadelesini anlattı.
Giriş Tarihi: 12.09.2021 13:17
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