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Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek'ten isimler geliyor! atv'den yeni sezon bombası! Reytingleri allak bullak edecek

ATV ekranlarında yeni dizi için start verildi. Yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken diziden ipuçları gelmeye başladı. Yayın günü henüz belli olmayan diziden çarpıcı transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdiden 5 önemli isimin kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 23:39
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Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek’ten isimler geliyor! atv’den yeni sezon bombası! Reytingleri allak bullak edecek

Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek'ten isimler geliyor. atv'den yeni sezon bombası. Reytingleri allak bullak edecek. ATV ekranlarında sahne alacak Yalnız Kurt dizisi için detaylar olmaya başladı. "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İşte, Yalnız Kurt dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek’ten isimler geliyor! atv’den yeni sezon bombası! Reytingleri allak bullak edecek

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

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Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek’ten isimler geliyor! atv’den yeni sezon bombası! Reytingleri allak bullak edecek

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek’ten isimler geliyor! atv’den yeni sezon bombası! Reytingleri allak bullak edecek

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

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Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek’ten isimler geliyor! atv’den yeni sezon bombası! Reytingleri allak bullak edecek

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993 yılında İzmir'de doğdu. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterine hayat verdi.