Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek'ten isimler geliyor! atv'den yeni sezon bombası! Reytingleri allak bullak edecek

ATV ekranlarında yeni dizi için start verildi. Yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken diziden ipuçları gelmeye başladı. Yayın günü henüz belli olmayan diziden çarpıcı transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdiden 5 önemli isimin kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.