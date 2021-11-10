Demet Şener'den şaşırtan İbrahim Kutluay çıkışı

2015 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, ihanet iddiaları sonrası olaylı şekilde boşanmıştı. Kutluay'dan sonra iş insanı Cenk Küpeli ile kısa süren bir evlilik yapan Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı. Şener, son olarak sunucusu olduğu Dr. Clinic'in tanıtımında samimi açıklamalarda bulundu. Şener, eski eşiyle ilgili gelen bir soru karşısında ise şoke eden bir tepki gösterdi. İşte Sabah yazarı Evren Abdullahoğlu'nun köşesine taşıdığı o yazı...