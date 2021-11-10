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Demet Şener'den şaşırtan İbrahim Kutluay çıkışı

2015 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, ihanet iddiaları sonrası olaylı şekilde boşanmıştı. Kutluay'dan sonra iş insanı Cenk Küpeli ile kısa süren bir evlilik yapan Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı. Şener, son olarak sunucusu olduğu Dr. Clinic'in tanıtımında samimi açıklamalarda bulundu. Şener, eski eşiyle ilgili gelen bir soru karşısında ise şoke eden bir tepki gösterdi. İşte Sabah yazarı Evren Abdullahoğlu'nun köşesine taşıdığı o yazı...

Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 14:48
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Demet Şener’den şaşırtan İbrahim Kutluay çıkışı

Demet Şener, sunucusu olduğu Dr. Clinic'in tanıtımında gazetecilerle konuştu.

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Demet Şener’den şaşırtan İbrahim Kutluay çıkışı

Şener, sevgilisi Tolga Arman'la ilgili "Birlikte Kapadokya'da balon deneyimi yaşadık. En büyük hayalimdi bu. Çok mutluyuz" dedi.

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Demet Şener’den şaşırtan İbrahim Kutluay çıkışı

Bir gazetecinin, çocukların ilişkisine nasıl tepki verdiğini, bunun babaları İbrahim Kutluay'a nasıl yansıdığını sormasına tepki gösteren Şener, şunları dile getirdi:

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Demet Şener’den şaşırtan İbrahim Kutluay çıkışı

"Hatayı yapan ben değilim, karıştırıyorsunuz galiba.

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Demet Şener’den şaşırtan İbrahim Kutluay çıkışı

Tolga Bey'in kızıyla, benim kızım arkadaş olduğu için iyi anlaşıyor. Ömer de Tolga'yı seviyor."