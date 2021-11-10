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Kurtlar Vadisi için bomba iddia! Süleyman Çakır geri dönüyor...

SON DAKİKA: Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar'ı ve Oktay Kaynarca'nın da Süleyman Çakır'ı canlandırdığı ve milyonları ekranlara kilitleyen efsane dizi Kurtlar Vadisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'la tekrardan film hayatına dönebileceği konuşuluyor. İşte magazin haberimizin detayları...

Giriş Tarihi: 10.11.2021 23:49 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 23:57
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Kurtlar Vadisi için bomba iddia! Süleyman Çakır geri dönüyor...

Kurtlar Vadisi yeniden dizi hayatına ne zaman başlayacak? Milyonlarca seveni olan fenomen dizi için söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Kurtlar Vadisi'nin farklı bir şekilde dizi hayatına geri döneceği iddia ediliyor. İşte ayrıntılar...

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Kurtlar Vadisi için bomba iddia! Süleyman Çakır geri dönüyor...

EDHO VE KURTLAR VADİSİ...

6 sezonluk uzun maratonunu devam ettiren ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) uzun bir aranın ardından 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.

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Kurtlar Vadisi için bomba iddia! Süleyman Çakır geri dönüyor...

Fakat başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler bir sürpriz yaşadı.

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Kurtlar Vadisi için bomba iddia! Süleyman Çakır geri dönüyor...

Günlerdir tanıtımı yapılan dizi, yeni bölüme dakikalar kala yayından kaldırıldı ve onun yerine ''Baba Parası'' adlı film yayınlandı.

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Kurtlar Vadisi için bomba iddia! Süleyman Çakır geri dönüyor...

EDHO İÇİN AÇIKLAMA

ATV tarafından veya dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmezken dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan'dan kötü haber geldi.