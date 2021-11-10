Kurtlar Vadisi için bomba iddia! Süleyman Çakır geri dönüyor...

SON DAKİKA: Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar'ı ve Oktay Kaynarca'nın da Süleyman Çakır'ı canlandırdığı ve milyonları ekranlara kilitleyen efsane dizi Kurtlar Vadisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'la tekrardan film hayatına dönebileceği konuşuluyor. İşte magazin haberimizin detayları...