10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Fotoğrafı olay oldu...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur son haliyle olay oldu. Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandığı döneme damgasını vurdu. Dizide 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 06:55 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 06:59
  • 1
  • 126
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Fotoğrafı olay oldu...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Savcı Leyla'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

  • 2
  • 126
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Fotoğrafı olay oldu...

İşte başta Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

  • 3
  • 126
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Fotoğrafı olay oldu...

Gürkan Uygun

  • 4
  • 126
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Fotoğrafı olay oldu...

Müge Ulusoy

  • 5
  • 126
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Fotoğrafı olay oldu...

Necati Şaşmaz