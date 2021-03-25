Acun Ilıcalı şaştı kaldı! Ekibi ağzından kaçırdı, Survivor şampiyonu için kritik isim! "Yüzde 90 diyorum.."

ŞAMPİYON BELLİ!

Programda Survivor 2021 değerlendirmesi yapılırken "Net konuşuyorum" diyerek açıklamasını yapan Hatipoğlu, "Benim için Survivor şampiyonu yüzde 90 Poyraz. Bakım yüzde 90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. Yüzde 90 Poyraz yüzde onu da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim." ifadelerini kullandı.