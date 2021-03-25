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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Acun Ilıcalı şaştı kaldı! Ekibi ağzından kaçırdı, Survivor şampiyonu için kritik isim! "Yüzde 90 diyorum.." Acun Ilıcalı şaştı kaldı! Ekibi ağzından kaçırdı, Survivor şampiyonu için kritik isim! "Yüzde 90 diyorum.."
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programında ifşa iddiası kafaları karıştırdı. Sosyal medyada "Survivor şampiyonu belli oldu mu" sorusunun yanıtı bir anda gündeme oturdu. Acun Ilıcalı son konseyde birleşme partisi hakkında detayları izleyicilere duyurdu. Ancak hayranları iddialar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Survivor şampiyonunu ifşa ettiği yönündeki o konuşmalar gündemin ilk sırasına oturdu. Acun Ilıcalı zor durumda kaldı.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 23:13
Acun Ilıcalı şaştı kaldı. Ekibi ağzından kaçırdı, Survivor şampiyonu için kritik isim. Survivor 2021'nin şampiyonluğu için açıklamalar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Geçen yılın şampiyonu Cemal Can olurken, 2021 yılında ipi göğüsleyecek isim merak ediliyor. Bu konuda tartışmalar yoğunlaşırken öne çıkan bir iddia herkesin ağzını açıkta bıraktı. Yapılan açıklamada Survivor 2021'in şampiyonunun kim olacağı belirtildi. Hayranlar açıklama karşısında büyük şok yaşadı. Acun Ilıcalı'nın yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı. Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından sonuçları açıkladı.
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Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın DJ olarak partiye geleceğini açıkladı. Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini de duyurdu. Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek"
ŞAMPİYON BELLİ!
Programda Survivor 2021 değerlendirmesi yapılırken "Net konuşuyorum" diyerek açıklamasını yapan Hatipoğlu, "Benim için Survivor şampiyonu yüzde 90 Poyraz. Bakım yüzde 90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. Yüzde 90 Poyraz yüzde onu da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim." ifadelerini kullandı.
Bir dönem Survivor yarışmasında mücadele eden Hakan Hatipoğlu'nun bu açıklamaları Survivor izleyicilerinde büyük şaşkınlık yarattı. Yarışmada yaşanan olayların ve gelişmelerin değerlendirildiği, yarışanların analizlerine yer verildiği televizyon programı Survivor Panaroma'da yapılan bu açıklama, sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü.