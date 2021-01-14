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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi için yeni iddia.... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos... Kurtlar Vadisi için yeni iddia.... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk televizyon tarihinin en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiası hayranlarını heyecanladırdı. Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrasında meraklı bekleyiş daha da arttı. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 23:48 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 23:48
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos'un başlama tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiası bir anda sosyal medyada gündem oldu. Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrasında dizinin başlama tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi Kaos için heyecanlı bekleyiş sürerken gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.
"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:
"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."
KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sahneleri ile akıllara kazınan Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz bir fragmanı da yayınlanmış değil...