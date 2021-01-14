Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Hayranları dizinin bu akşam neden yayınlanmadığını sorgulamayı sürdürüyor. 14 Ocak ATV yayın akışının belli olmasının ardından sorunun cevabı da gelmiş oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? 14 Ocak ATV yayın akışı...