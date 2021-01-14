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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? 14 Ocak ATV yayın akışı... Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? 14 Ocak ATV yayın akışı...
Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın neden olmadığı hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek için televizyonlarının karşısına geçen izleyiciler ise Ziraat Türkiye Kupası müsabakasıyla karşılaşıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? 14 Ocak ATV yayın akışı...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 19:17
Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Hayranları dizinin bu akşam neden yayınlanmadığını sorgulamayı sürdürüyor. 14 Ocak ATV yayın akışının belli olmasının ardından sorunun cevabı da gelmiş oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? 14 Ocak ATV yayın akışı...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı. ATV yayın akışında saat 20.45'te Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ekranlara gelecek. Maç yayınından dolayı bu hafta Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlanmayacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünün 21 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı.
Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!