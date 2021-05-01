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Kurtlar Vadisi için tarih... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Televizyon dünyasının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu olan Necati Şaşmaz'ın açıklamaları hayranlarını heyecanlandırmıştı. Şimdi gözler dizinin başlama tarihi için gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 00:53
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Kurtlar Vadisi için tarih... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin oyuncularının sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar hayranlarını heyecanlandırdı. Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Dizinin hayranları yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi için tarih... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN YEŞİL IŞIK!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğundan ayrıldığı iddia edilen Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kurtlar Vadisi için tarih... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...

Teklif geldiğini medyada öğrendiğini belirten oyuncu, teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.

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Kurtlar Vadisi için tarih... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...

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Kurtlar Vadisi için tarih... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.