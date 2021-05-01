Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir için flaş adımlar atılıyor. Survivor yapımlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı bu kez başka konuyla gündeme geliyor. Hemen hemen haftanın her günü ekranlara gelen Survivor ve yeni sezonda başlaması beklenen Masterchef'in reytinglerinin yüksek olması sonrasında flaş bir karar alındı. Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.