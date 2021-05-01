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Haberler Galeri Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...

Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir için flaş adımlar atılıyor. Survivor yapımlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı bu kez başka konuyla gündeme geliyor. Hemen hemen haftanın her günü ekranlara gelen Survivor ve yeni sezonda başlaması beklenen Masterchef'in reytinglerinin yüksek olması sonrasında flaş bir karar alındı. Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2021 00:23 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 00:23
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Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...

Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale. Artık TV8 ekranlarında olmayacak. O detay kafa karıştırdı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yeni programların başlayacak olması akışta sıkışıklık yarattı. Yeni sezonda Masterchef ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olması sonrasında yeni kararlar alındı. Diğer yandan Survivor 2021'in neredeyse haftanın bütün günlerinde yer alması alınan kararda etkili oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...

Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

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Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...

Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.

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Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...

AÇIKLAMA İLK AĞIZDAN

Ve Doğduğun Ev Kaderindir'in akıbeti hakkında resmi açıklama sonunda geldi.

Başrollerini DemetÖzdemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in yapımcısı Onur Güvenatam dizinin sezon sonunda final yaparak ekrana veda edeceğini açıkladı.

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Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...

Onur Güvenatam dizinin 6-7 bölüm sonra final yapacağını ve bu finalin umut dolu olacağını söyledi.