Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye romantik kutlama

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin yeni yaşını kutladı. Dün 28 yaşına giren Gülşe'nin yeni yaşını pandemi nedeniyle evde baş başa kutlama yapan çift mutluluk kareleri ile beğeni topladı. Eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik bir paylaşım ile kutlayan Mesut Özil "Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düştü.