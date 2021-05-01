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Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye romantik kutlama

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin yeni yaşını kutladı. Dün 28 yaşına giren Gülşe'nin yeni yaşını pandemi nedeniyle evde baş başa kutlama yapan çift mutluluk kareleri ile beğeni topladı. Eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik bir paylaşım ile kutlayan Mesut Özil "Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 01.05.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:13
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Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye romantik kutlama

Eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile İstanbul'da yaşamaya başlayan Amine Gülşe uzun süredir dizi ve film sektöründen uzak olsa da magazin gündeminden hiç eksik olmuyor.

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Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye romantik kutlama

Sosyal medyada da oldukça ilgi gören oyuncu Amine Gülşe özellikle eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor.

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Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye romantik kutlama

Mesut Özil'in de üzerine titrediği Amine Gülşe dün 28 yaşına bastı.

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Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye romantik kutlama

Pandemi nedeniyle evde baş başa kutlama yapan çift mutluluk kareleri ile beğeni topladı.

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Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye romantik kutlama

Eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik bir paylaşım ile kutlayan Mesut Özil "Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Mesut Özil'in eşi için aldığı kırmızı güller dikkatlerden kaçmadı.