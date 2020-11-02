Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şoke etti! İkizi kadar benziyor!

Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden olan Yıldız Tilbe, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da merak konusu olan Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ise görenleri şaşırttı. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.