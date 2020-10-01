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Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 2020 Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon çekimleri...
2003 yılında Kurtlar Vadisi olarak ekranlara gelen, 2007 yılında Kurtlar Vadisi olarak yayın hayatına devam eden diziden müjdeli haber geldi. Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddia edildi. Öyle ki, senaryonun hazır olduğu yeni sezon çekimlerinin başlayacağı bile konuşuldu. Peki, Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 2020 Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.10.2020 15:19Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 15:27