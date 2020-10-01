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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, sosyal medyayı salladı. 3 sezondur her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da, 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kuran Melike İpek Yalova, yıllar öncesine ait fotoğrafıyla şoke etti. Adeta bambaşka gibi görünen Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 16:16
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Melike İpek Yalova estetiksiz fotoğrafıyla olay oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

Burcu Özberk

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

Ebru Şahin