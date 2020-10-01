Hercai’de geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzeredir…

Hercai'nin merakla beklenen 41'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran'a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalayan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Peki Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Geçmişe dair gerçekler ortaya çıkabilecek mi? İşte Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...