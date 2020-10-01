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Hercai’de geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzeredir…

Hercai'nin merakla beklenen 41'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran'a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalayan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Peki Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Geçmişe dair gerçekler ortaya çıkabilecek mi? İşte Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 14:26
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Hercai’de geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzeredir…

Reyyan ve Miran'ı birlikte yakalayan Hazar öfkesine hakim olamayıp tetiğe basmıştır.

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Hercai’de geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzeredir…

Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran'a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır.

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Hercai’de geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzeredir…

Yaşananlardan sonra Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar.

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Hercai’de geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzeredir…

Diğer yandan babaannesinin kendisini geri göndermek için Şadoğulları'na sulh teklif ettiğini öğrenen Aslan bir sonraki adımını planlarken Sultan, Zehra'nın sakladığı mektubu Aslan'a teslim eder.

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Hercai’de geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzeredir…

Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Yoksa duygularını adalete tercih mi edecek?