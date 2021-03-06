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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi geliyor iddiası... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim de konuştu... Kurtlar Vadisi geliyor iddiası... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim de konuştu...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk dizi tarihinin en uzun solukluları arasında yer alan Kurtlar Vadisi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dizinin Kurtlar Vadisi Kaos ismi ile yeniden ekranlara döneceği iddia edilmişti. Necati Şaşmaz konu hakkında açıklamada bulunurken, hayranları gelecek somut açıklamaları bekliyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim de konuştu...
Giriş Tarihi: 06.03.2021 00:12
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Televizyon tarihinin en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi için yeniden başlayacak iddiası konuşulmaya devam ediyor. Hayranları Kurtlar Vadisi için gelecek tarih açıklamasını bekliyor. Dizide "Polat Alemdar" karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim de konuştu...
GALERİ DEVAM EDİYOR OYUNCU ÇİĞDEM BATUR YALANLAMIŞTI
Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" cevabını verdi. Çiğdem Batur bir diğer açıklamasında ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum" dedi.
KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.
Yapımcı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı:
"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız."
KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER?
Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."