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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi? Aslan Akbey'i öldürmüştü! Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi? Aslan Akbey'i öldürmüştü! Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kurtlar Vadisi dizisinde Bedir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Levent Güner'in acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Türk televizyon tarihine derin izler bırakan Kurtlar Vadisi'nde Bedir karakterini canlandıran ve Pala'nın adamı olan Güner, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:49
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Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi? Aslan Akbey’i öldürmüştü! Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kurtlar Vadisi'nde Bedir karakterine hayat veren Levent Güner 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan sevenleri konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Pala'nın adamı Bedir'i canlandıran Levent Güner, Aslan Akbey'i üç el ateş ederek öldürmüştü. Peki Kurtlar Vadisi Bedir neden öldü? Hastalığı neydi? Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi? Aslan Akbey’i öldürmüştü! Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Bir dönem Türk televizyon dizileri arasında fırtına gibi esen hala da konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi, karakterleriyle hafızalara kazındı. Pala'nın adamı Bedir'i canlandıran Levent Güner de bu isimlerden biriydi.

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Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi? Aslan Akbey’i öldürmüştü! Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner Devlet Tiyatrosu oyuncusuydu.

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Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi? Aslan Akbey’i öldürmüştü! Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi? Aslan Akbey’i öldürmüştü! Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ASLAN AKBEY'İ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kurtlar Vadisi dizisinde 2 sezon yer alan Levent Güner, Pala'nın adamı Bedir'i canlandırmıştır.