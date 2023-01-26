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Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi? Aslan Akbey'i öldürmüştü! Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Kurtlar Vadisi dizisinde Bedir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Levent Güner'in acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Türk televizyon tarihine derin izler bırakan Kurtlar Vadisi'nde Bedir karakterini canlandıran ve Pala'nın adamı olan Güner, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi?