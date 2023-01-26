26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın sürpriz nikahından ilk görüntü! “Tekrar tekrar seni seçeceğim”

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın sürpriz nikahından ilk görüntü! “Tekrar tekrar seni seçeceğim”

Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı modacı sevgilisi Samar Dadgar ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Zekeriyaköy'deki evlerinde sessiz sedasız evlenen çiftin nikahına Deniz'in annesi Kadriye Deniz katılmadı. Haberlerin yayılmasının ardından Samar Dadgar ve Özcan Deniz'den ilk pozlar geldi.

Giriş Tarihi: 26.01.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 14:09
  • 1
  • 74
Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın sürpriz nikahından ilk görüntü! “Tekrar tekrar seni seçeceğim”

Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 74
Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın sürpriz nikahından ilk görüntü! “Tekrar tekrar seni seçeceğim”

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ikili, sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çiftin balayı için Dubai'yi tercih ettiği öğrenildi.

  • 3
  • 74
Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın sürpriz nikahından ilk görüntü! “Tekrar tekrar seni seçeceğim”

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin "evlilik" sorularına "kısmet..." yanıtını veren Deniz'in Zekeriyaköy'deki evinde gerçekleşen nikahına küçük bir arkadaş grubu da katıldı.

  • 4
  • 74
Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın sürpriz nikahından ilk görüntü! “Tekrar tekrar seni seçeceğim”

"SENİ SEÇİYORUM"

Samar Dadgar haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaştı. Dadgar, paylaşımına şu notu ekledi:

  • 5
  • 74
Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın sürpriz nikahından ilk görüntü! “Tekrar tekrar seni seçeceğim”

"Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam"