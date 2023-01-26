26 Ocak 2023, Perşembe
Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın sürpriz nikahından ilk görüntü! “Tekrar tekrar seni seçeceğim”
Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı modacı sevgilisi Samar Dadgar ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Zekeriyaköy'deki evlerinde sessiz sedasız evlenen çiftin nikahına Deniz'in annesi Kadriye Deniz katılmadı. Haberlerin yayılmasının ardından Samar Dadgar ve Özcan Deniz'den ilk pozlar geldi.
Giriş Tarihi: 26.01.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 14:09
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