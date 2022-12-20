Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi YENİ SEZON TARİHİ belli oldu mu? Necati Şaşmaz o tarihe işaret etti!

Bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayıp, başlamayacağı merak ediliyor. Dizide Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, bir programda merak edilen tarihi duyurmuştu. Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? İşte, Kurtlar Vadisi yeni sezon hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.12.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 19:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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