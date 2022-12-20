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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi YENİ SEZON TARİHİ belli oldu mu? Necati Şaşmaz o tarihe işaret etti!

Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi YENİ SEZON TARİHİ belli oldu mu? Necati Şaşmaz o tarihe işaret etti!

Bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayıp, başlamayacağı merak ediliyor. Dizide Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, bir programda merak edilen tarihi duyurmuştu. Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? İşte, Kurtlar Vadisi yeni sezon hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.12.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 19:40
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Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi YENİ SEZON TARİHİ belli oldu mu? Necati Şaşmaz o tarihe işaret etti!

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi, dizisi geri dönüyor. Dizinin takipçileri, Kurtlar Vadisi ne zaman, yeni bölümler hangi tarihte başlayacak? sorusunu gündeme taşıdı. Usta oyuncu Necati Şaşmaz, konuyla ilgili açıklama yapmıştı. İşte,ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi YENİ SEZON TARİHİ belli oldu mu? Necati Şaşmaz o tarihe işaret etti!

KURTLAR VADİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir tv programında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.

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Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi YENİ SEZON TARİHİ belli oldu mu? Necati Şaşmaz o tarihe işaret etti!

"OCAK AYINDA BAŞLIYORUZ"

Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.

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Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi YENİ SEZON TARİHİ belli oldu mu? Necati Şaşmaz o tarihe işaret etti!

KURTLAR VADİSİ KONUSU

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan aksiyon, dram ve politik türündeki Türk televizyon dizisidir. 4 sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır.

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Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi YENİ SEZON TARİHİ belli oldu mu? Necati Şaşmaz o tarihe işaret etti!

1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur.