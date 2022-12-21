Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe paylaşımı! Baba oğul rekora koşuyor

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz nisan ayında Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösterilen çift çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlarla gündeme oturdu. Oğluyla bir AVM'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı baba-oğul fotoğrafı beğeni rekoru kırdı.