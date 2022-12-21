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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe paylaşımı! Baba oğul rekora koşuyor

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz nisan ayında Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösterilen çift çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlarla gündeme oturdu. Oğluyla bir AVM'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı baba-oğul fotoğrafı beğeni rekoru kırdı.

Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:50
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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe paylaşımı! Baba oğul rekora koşuyor

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe paylaşımı! Baba oğul rekora koşuyor

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe paylaşımı! Baba oğul rekora koşuyor

Sık sık oğluyla paylaşım yapan Tatlıtuğ oğluyla aynı bereyi takıp eşi Başak Dizer'e poz verdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe paylaşımı! Baba oğul rekora koşuyor

Baba oğulun bu pozu birçok magazin sayfasında paylaşıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe paylaşımı! Baba oğul rekora koşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe'li paylaşımına sosyal medya kullanıcıları beğeni yağdırdı.