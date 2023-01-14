Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya'nın sevgilisini gören şaştı kaldı! Bakın gönlünü kime kaptırdı

Kardeşlerim'in Sarp'ı Atakan Özkaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizideki performansıyla bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Özkaya özel hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar Aldatmak dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi...