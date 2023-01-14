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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya'nın sevgilisini gören şaştı kaldı! Bakın gönlünü kime kaptırdı

Kardeşlerim'in Sarp'ı Atakan Özkaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizideki performansıyla bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Özkaya özel hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar Aldatmak dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 14.01.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 14:13
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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın sevgilisini gören şaştı kaldı! Bakın gönlünü kime kaptırdı

Kardeşlerim'de canlandırdığı Sarp karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Atakan Özkaya özel hayatıyla yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın sevgilisini gören şaştı kaldı! Bakın gönlünü kime kaptırdı

Aşk hayatıyla merak konusu olan yakışıklı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ünlü oyuncuyla ilişkisini duyurdu.

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın sevgilisini gören şaştı kaldı! Bakın gönlünü kime kaptırdı

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Atakan Özkaya'nın sevgilisi...

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın sevgilisini gören şaştı kaldı! Bakın gönlünü kime kaptırdı

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın sevgilisini gören şaştı kaldı! Bakın gönlünü kime kaptırdı

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR