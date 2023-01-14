14 Ocak 2023, Cumartesi
Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya'nın sevgilisini gören şaştı kaldı! Bakın gönlünü kime kaptırdı
Kardeşlerim'in Sarp'ı Atakan Özkaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizideki performansıyla bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Özkaya özel hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar Aldatmak dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 14:13
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