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Haberler Galeri Kurt Efe 2 yaşında! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi! Sinem Kobal paylaştı...

Kurt Efe 2 yaşında! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi! Sinem Kobal paylaştı...

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'ye doğum günü partisi düzenledi. Magazin dünyasında sıkça yer alan ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftin düzenlediği bu etkinliğe ünlü isimler de katıldı. Partiye katılanlar arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte çektirdikleri fotoğraf, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Kurt Efe'nin doğum gününden kareler...

Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:44
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Kurt Efe 2 yaşında! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi! Sinem Kobal paylaştı...

Son olarak Aile dizisinde canlandırdığı Aslan karakteriyle gündeme gelen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturmuştu.

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Kurt Efe 2 yaşında! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi! Sinem Kobal paylaştı...

Ünlü çift, birlikteliklerini geçtiğimiz yıl Kurt Efe ile taçlandırmıştı.

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Kurt Efe 2 yaşında! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi! Sinem Kobal paylaştı...

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü pek fazla göstermek istememişti. Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sonrası Kurt Efe'yi görenler tıpatıp babasına benzetti.

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Kurt Efe 2 yaşında! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi! Sinem Kobal paylaştı...

Bugün ise ünlü çift, oğullarının ikinci yaş gününü kutladı.

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Kurt Efe 2 yaşında! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi! Sinem Kobal paylaştı...

Başak-Kıvanç çifti, oğulları için özel bir parti düzenledi.