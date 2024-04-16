Kurt Efe 2 yaşında! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi! Sinem Kobal paylaştı...

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'ye doğum günü partisi düzenledi. Magazin dünyasında sıkça yer alan ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftin düzenlediği bu etkinliğe ünlü isimler de katıldı. Partiye katılanlar arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte çektirdikleri fotoğraf, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Kurt Efe'nin doğum gününden kareler...