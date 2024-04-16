Survivor Sercan Yıldırım'ın eski aşkına bakın! Adını Feriha Koydum'un başrolüydü! Tam 14 yıl önce...

Survivor All Star 2024, hız kesmeden devam ederken, kırmızı takımda yarışan Sercan Yıldırım, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Ogeday'ın mental çöküşü hakkında röportaj veren Sercan, özellikle eski aşkı Nisa Bölükbaşı hakkında sözlediği sözlerle dikkat çekti. Bu açıklamalar sonrası Sercan'ın eski sevgilileri de merak konusu oldu. Yarışmacının, Adını Feriha Koydum dizisindeki oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Sercan'ın eski sevgilisi...