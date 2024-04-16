16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor Sercan Yıldırım'ın eski aşkına bakın! Adını Feriha Koydum'un başrolüydü! Tam 14 yıl önce...

Survivor Sercan Yıldırım'ın eski aşkına bakın! Adını Feriha Koydum'un başrolüydü! Tam 14 yıl önce...

Survivor All Star 2024, hız kesmeden devam ederken, kırmızı takımda yarışan Sercan Yıldırım, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Ogeday'ın mental çöküşü hakkında röportaj veren Sercan, özellikle eski aşkı Nisa Bölükbaşı hakkında sözlediği sözlerle dikkat çekti. Bu açıklamalar sonrası Sercan'ın eski sevgilileri de merak konusu oldu. Yarışmacının, Adını Feriha Koydum dizisindeki oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Sercan'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:29
  • 1
  • 100
Survivor Sercan Yıldırım’ın eski aşkına bakın! Adını Feriha Koydum’un başrolüydü! Tam 14 yıl önce...

Survivor All Star'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım, özel hayatıyla gündemde... Daha önce de yarıştığı dönemde Nisa Bölükbaşı'na abayı yaktığı iddia edilen Yıldırım'ın geçmişine dair bazı detaylar ortaya çıktı.

  • 2
  • 100
Survivor Sercan Yıldırım’ın eski aşkına bakın! Adını Feriha Koydum’un başrolüydü! Tam 14 yıl önce...

Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Kırmızı Takım yarışmacısı Sercan, geçmişte kendisini reddeden Nisa Bölükbaşı ile ilgili konuştu.

  • 3
  • 100
Survivor Sercan Yıldırım’ın eski aşkına bakın! Adını Feriha Koydum’un başrolüydü! Tam 14 yıl önce...

Ogeday'ın mental çöküşüne dair röportaj veren Sercan, bu durumu Nisa Bölükbaşı'na atıfla değerlendirdi. Bir dönem Nisa ile ilişkisi olduğunu belirten Sercan, "Nisa'nın mızmızlığı geçmiş, bulaşmış bunlar" şeklinde konuştu.

  • 4
  • 100
Survivor Sercan Yıldırım’ın eski aşkına bakın! Adını Feriha Koydum’un başrolüydü! Tam 14 yıl önce...

Bu açıklamanın ardından Sercan'ın eski sevgilileri de merak edildi. Yıllar önce birçok ünlüyle ismi anılan Yıldırım, 2010 yılında Adını Feriha Koydum'un başrol oyuncusuyla sevgiliymiş. Hatta ikilnin ilişkisi 1 yıl sürmüş.

  • 5
  • 100
Survivor Sercan Yıldırım’ın eski aşkına bakın! Adını Feriha Koydum’un başrolüydü! Tam 14 yıl önce...

İşte Sercan Yıldırım başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...