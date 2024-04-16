16 Nisan 2024, Salı
28 yıllık hasret sona erdi! Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı! Etiyopyalı Eman hiç görmediği amcasına kavuştu
Müge Anlı ve Tatlı Sert programının 15 Nisan Pazartesi günü yayınlanan bölümünde izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Eman isimli genç bir kadın, babası Muzaffer Uzun'u bulmak üzere Etiyopya'dan Türkiye'ye Müge Anlı stüdyolarına geldi. Anlı, Eman Muzaffer Ayub'un yıllardır aradığı ailesini dakikalar içerisinde buldu. Ancak, Eman'ın babasını hayatta olmadığı öğrenildi. Programın bugünkü bölümünde ise Eman'ın hiç tanımadığı amcası Hilmi Bey canlı yayına geldi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:17
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