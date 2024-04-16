28 yıllık hasret sona erdi! Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıktı! Etiyopyalı Eman hiç görmediği amcasına kavuştu

Türkiye, Suudi Arabistan ve Etiyopya üçgeninde baba hasreti yaşayan Eman, babasının 6 yaşındayken ailesinden ayrıldığını ve o günden beri bir daha geri dönmediğini dile getirdi.

Babasına gözyaşları içinde babasına seslenen Eman, "Baba, seni arıyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Seni görmek istiyorum" dedi. Bu dokunaklı anlar, programın izleyicilerini derinden etkiledi.