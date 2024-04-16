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28 yıllık hasret sona erdi! Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı! Etiyopyalı Eman hiç görmediği amcasına kavuştu

Müge Anlı ve Tatlı Sert programının 15 Nisan Pazartesi günü yayınlanan bölümünde izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Eman isimli genç bir kadın, babası Muzaffer Uzun'u bulmak üzere Etiyopya'dan Türkiye'ye Müge Anlı stüdyolarına geldi. Anlı, Eman Muzaffer Ayub'un yıllardır aradığı ailesini dakikalar içerisinde buldu. Ancak, Eman'ın babasını hayatta olmadığı öğrenildi. Programın bugünkü bölümünde ise Eman'ın hiç tanımadığı amcası Hilmi Bey canlı yayına geldi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:17
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28 yıllık hasret sona erdi! Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıktı! Etiyopyalı Eman hiç görmediği amcasına kavuştu

Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyicileri şaşırtan bir olaya ev sahipliği yaptı. 28 yaşındaki Etiyopyalı Eman, babası Muzaffer Uzun'u bulmak amacıyla Müge Anlı stüdyosuna konuk oldu.

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28 yıllık hasret sona erdi! Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıktı! Etiyopyalı Eman hiç görmediği amcasına kavuştu

Türkiye, Suudi Arabistan ve Etiyopya üçgeninde baba hasreti yaşayan Eman, babasının 6 yaşındayken ailesinden ayrıldığını ve o günden beri bir daha geri dönmediğini dile getirdi.

Babasına gözyaşları içinde babasına seslenen Eman, "Baba, seni arıyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Seni görmek istiyorum" dedi. Bu dokunaklı anlar, programın izleyicilerini derinden etkiledi.

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28 yıllık hasret sona erdi! Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıktı! Etiyopyalı Eman hiç görmediği amcasına kavuştu

Eman, 22 yıl önce gördüğü babası için şunları söyledi: "Babam Suudi Arabistan'da bir restoran işletiyormuş. Annemle tanışıp evlenmişler. Babam ve annemin evliliğinden tek çocukları var, o da benim. Annem ve babam 1992 yılında evlenmişler. Annemin daha önceki evliliğinde 5 çocuğu varmış. Babamın da 4 çocuğu varmış. Babamı hiç görmedim. Annem beni ailesinin yanına Etiyopya'ya göndermiş, kendisi Suudi Arabistan'da kalmış. Babamla 6 yaşına kadar telefonla konuştum. Bir süre sonra iletişimimiz koptu.

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28 yıllık hasret sona erdi! Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıktı! Etiyopyalı Eman hiç görmediği amcasına kavuştu

Ben 7 yaşındayken babamla annem ayrılmış. Bunun üzerine annem Etiyopya'ya benim yanıma geldi. Ben babamın izine ulaşamadım. Babamın Türkiye'ye döndüğünü öğrendim. Etiyopya'dan Türkiye'ye babam için geldim. Babamı bulup Türk kültürünü tanırsam çok mutlu olurum. Türkiye'ye geldikten sonra herkes bana Müge Anlı'ya gitmemi söyledi. Ben de buraya geldim. Babamdan kalan bazı fotoğraflar var. Ben evliyim. Bir çocuğum var. Ailemle birlikte geldim. Babamın ailemi tanımasını istiyorum"

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28 yıllık hasret sona erdi! Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıktı! Etiyopyalı Eman hiç görmediği amcasına kavuştu

Eman'ın avukatı Beyza Hanım ise şunları ifade etti: "Müvekkilimin elinde şeriat mahkemesi tarafından verilmiş resmi evlilik belgesi vardı. Ben bu belgelerle bulabileceğimi düşünmüştüm. Ancak sandığım gibi olmadı, bu nedenle sizden yardım almak için buraya geldik."