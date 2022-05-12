Kurtlar Vadisi dizisinin Esther Hirch'i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tombalacı Mehmet'in eşini değiştirmemiş

Ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Esther Hirch karakteriyle hafızalara kazınan Sinem Yıldırım son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide 'Tombalacı Mehmet'in karısı karakterine hayat veren Sinem Yıldırım, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi dizisinin Esther'i ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Yıldırım yıllar sonraki haliyle sosyal medyayı salladı.