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Kurtlar Vadisi dizisinin Esther Hirch'i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tombalacı Mehmet'in eşini değiştirmemiş

Ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Esther Hirch karakteriyle hafızalara kazınan Sinem Yıldırım son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide 'Tombalacı Mehmet'in karısı karakterine hayat veren Sinem Yıldırım, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi dizisinin Esther'i ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Yıldırım yıllar sonraki haliyle sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 11:40
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Kurtlar Vadisi dizisinin Esther Hirch’i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tombalacı Mehmet’in eşini değiştirmemiş

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Esther Hirch karakterini canlandıran Sinem Yıldırım'ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Tombalacı Mehmet'in karısı Esther Hirch'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi dizisinin Esther Hirch’i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tombalacı Mehmet’in eşini değiştirmemiş

2003'te kameralarla tanışan Sinem Yıldırım, Kurtlar Vadisi dizisinde 'Esther' karakterini canlandırmıştı. Ardından 'Dönme Dolap', 'Tatil Aşkları' ve 'Acı Hayat'ta rol alan sosyetik güzel 17 yıl uzak kaldığı setlere döndü ve ilk kez bir sinema filminde rol aldı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Esther Hirch’i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tombalacı Mehmet’in eşini değiştirmemiş

İşte başta Esther Hirch karakterini canlandıran Sinem Yıldırım olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali...

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Kurtlar Vadisi dizisinin Esther Hirch’i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tombalacı Mehmet’in eşini değiştirmemiş

Gürkan Uygun

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Kurtlar Vadisi dizisinin Esther Hirch’i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tombalacı Mehmet’in eşini değiştirmemiş

Müge Ulusoy