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İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki yine yapamadı! Eski eşten sevgili olmadı ayrılık haberi geldi

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda yeniden eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile bir araya gelmişti. Ayla, Kesişme: İyi ki varsın Eren, Cem Karaca'nın gözyaşları ve Sınav gibi yapımlarla tanınan ve adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu'nun bir araya geldiği Kumarki ilişkileri hakkında açıklama yaptı. Eski eşten sevgili olmazken, genç kadın ayrılık haberini duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:27
İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki yine yapamadı! Eski eşten sevgili olmadı ayrılık haberi geldi

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlendi. Evliliklerinden Yemin adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getiren çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2020'de boşandı.
İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile boşandıktan sonra önce Merve Çağıran, ardından da Aslıhan Gürbüz ile ilişki yaşadı.
Aslıhan Gürbüz ile 2023'ün yaz aylarında evlilik hazırlıkları yapan İsmail Hacıoğlu'nun bu ilişkisi nikâh masasına oturmadan sonra erdi.

İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki yine yapamadı! Eski eşten sevgili olmadı ayrılık haberi geldi

Daha sonra Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu'nun yaş gününde sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Yarası baba olan kız çocukları, iyileşmez" diyordu şair... Sen Yemin'in yüreğinde çiçek gibi açtın. En uslanmaz, ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce... Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştın ve hala... Yüreğinin aydınlığını bilirim. Karartma ışıklarını... Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların ve inşa ettiklerinle... Göz yaşların, bazen öfkenle... Dilin başka dediği zaman yine de sırtımızdan eksik etmediğin elinle... İyi ki varsın, iyi ki doğdun... Ailece nice güzel yaşların olsun... Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim...

İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki yine yapamadı! Eski eşten sevgili olmadı ayrılık haberi geldi

İlerleyen günlerde; İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, ayrı kaldıkları dönemde çözemeyecekleri sorun olmadığını fark etmiş olacak ki yeniden bir araya gelme kararı verdi.
Öyle de oldu...

İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki yine yapamadı! Eski eşten sevgili olmadı ayrılık haberi geldi

2024'ü birlikte karşılamış ve sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla birlikteliklerini duyurmuşlardı.

İlişkilerine bir şans daha tanıyan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki'den üzücü haber geldi.

İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki yine yapamadı! Eski eşten sevgili olmadı ayrılık haberi geldi

Eki eşlerin sevgili olarak devam ettiği ilişkileri de yürümedi.