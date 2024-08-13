İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki yine yapamadı! Eski eşten sevgili olmadı ayrılık haberi geldi

Daha sonra Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu'nun yaş gününde sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Yarası baba olan kız çocukları, iyileşmez" diyordu şair... Sen Yemin'in yüreğinde çiçek gibi açtın. En uslanmaz, ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce... Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştın ve hala... Yüreğinin aydınlığını bilirim. Karartma ışıklarını... Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların ve inşa ettiklerinle... Göz yaşların, bazen öfkenle... Dilin başka dediği zaman yine de sırtımızdan eksik etmediğin elinle... İyi ki varsın, iyi ki doğdun... Ailece nice güzel yaşların olsun... Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim...