13 Ağustos 2024, Salı
İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki yine yapamadı! Eski eşten sevgili olmadı ayrılık haberi geldi
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda yeniden eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile bir araya gelmişti. Ayla, Kesişme: İyi ki varsın Eren, Cem Karaca'nın gözyaşları ve Sınav gibi yapımlarla tanınan ve adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu'nun bir araya geldiği Kumarki ilişkileri hakkında açıklama yaptı. Eski eşten sevgili olmazken, genç kadın ayrılık haberini duyurdu.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:27