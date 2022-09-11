Kubilay Aka'ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı! Ünlü oyuncuyu çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler

Son dönemlerde gösterdiği performans ile çok konuşulan isimler arasında yer alan oyuncu Kubilay Aka ifşa korkusu ile şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya ulaşan şantajcılar genç oyuncunun müstehcen fotoğraf ve videolarını piyasaya süreceği şantajıyla önce 40 bin dolar para aldı.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 08:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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