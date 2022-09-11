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Kubilay Aka'ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı! Ünlü oyuncuyu çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler

Son dönemlerde gösterdiği performans ile çok konuşulan isimler arasında yer alan oyuncu Kubilay Aka ifşa korkusu ile şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya ulaşan şantajcılar genç oyuncunun müstehcen fotoğraf ve videolarını piyasaya süreceği şantajıyla önce 40 bin dolar para aldı.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 08:16
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Kubilay Aka’ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı! Ünlü oyuncuyu çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın geçtiğimiz nisan ayında telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar ve cinsel ilişki videoları vardı.

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Kubilay Aka’ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı! Ünlü oyuncuyu çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler

Söz konusu fotoğraf ve videoları sosyal medyada ifşa edeceğini söyleyen kimliği belirsiz şahıs, ünlü oyuncudan 40 bin dolar para talep etti.

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Kubilay Aka’ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı! Ünlü oyuncuyu çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler

Yayınlanan görüntülerle itibaren zedeleneceğini düşünen ünlü oyuncu kendisine gönderilen banka hesabına söz konusu parayı havale etti.

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Kubilay Aka’ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı! Ünlü oyuncuyu çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler

Yurtdışına ait başka bir numaradan geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuya yeniden mesaj geldi.

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Kubilay Aka’ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı! Ünlü oyuncuyu çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiler

Mesajda yine ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen başka cinsel görüntüler ve aynı şantaj içerikli cümleler yer alıyordu.