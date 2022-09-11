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Ebru Şallı 'estetiksizim' dedi! O fotoğraflar ortaya çıkınca alay konusu oldu! Farkı görmemek mümkün değil

Ünlü model Ebru Şallı geçen günlerde katıldığı bir davette estetik açıklamalarıyla okları üzerine çekti. 'Hiç estetik yaptırmadım' diyen Şallı, o fotoğrafları ortaya çıkınca alay konusu oldu. Ebru Şallı'nın eski fotoğrafları ve yeni fotoğraflarını kıyaslayınca farkı görmemek mümkün değil! İşte Ebru Şallı başta olmak üzere yıldızların geçirdiği operasyonlarla estetik harikasına dönüşümü...

Giriş Tarihi: 11.09.2022 10:34
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Ebru Şallı ’estetiksizim’ dedi! O fotoğraflar ortaya çıkınca alay konusu oldu! Farkı görmemek mümkün değil

Ünlü manken Ebru Şallı geçen gece bir sergide objektiflere yakalandı.

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Ebru Şallı ’estetiksizim’ dedi! O fotoğraflar ortaya çıkınca alay konusu oldu! Farkı görmemek mümkün değil

Gazeteciler Ebru Şallı'ya "Estetik operasyon yaptırdınız mı?" sorusunu yöneltti.

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Ebru Şallı ’estetiksizim’ dedi! O fotoğraflar ortaya çıkınca alay konusu oldu! Farkı görmemek mümkün değil

"BİLİYORSUNUZ Kİ HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM"

Ebru Şallı ise, basın mensuplarının bu sorusuna "Estetik yaptırmayı düşünmüyorum ve biliyorsunuz ki hiç yaptırmadım" yanıtını verdi.

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Ebru Şallı ’estetiksizim’ dedi! O fotoğraflar ortaya çıkınca alay konusu oldu! Farkı görmemek mümkün değil

SİLİKONLAR, BURUN OPERASYONLARI, ÇENE TÖRPÜSÜ...

1995'te mankenliğe başlayan Ebru, önce göğüslerine silikon taktırdı, sonra birkaç kez burnunu yaptırdı.

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Ebru Şallı ’estetiksizim’ dedi! O fotoğraflar ortaya çıkınca alay konusu oldu! Farkı görmemek mümkün değil

Çıkık çenesini törpületti, elmacık kemik ve dudaklarına dolgu yaptırdı.