Ebru Şallı 'estetiksizim' dedi! O fotoğraflar ortaya çıkınca alay konusu oldu! Farkı görmemek mümkün değil

Ünlü model Ebru Şallı geçen günlerde katıldığı bir davette estetik açıklamalarıyla okları üzerine çekti. 'Hiç estetik yaptırmadım' diyen Şallı, o fotoğrafları ortaya çıkınca alay konusu oldu. Ebru Şallı'nın eski fotoğrafları ve yeni fotoğraflarını kıyaslayınca farkı görmemek mümkün değil! İşte Ebru Şallı başta olmak üzere yıldızların geçirdiği operasyonlarla estetik harikasına dönüşümü...