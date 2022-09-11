11 Eylül 2022, Pazar
Ebru Şallı 'estetiksizim' dedi! O fotoğraflar ortaya çıkınca alay konusu oldu! Farkı görmemek mümkün değil
Ünlü model Ebru Şallı geçen günlerde katıldığı bir davette estetik açıklamalarıyla okları üzerine çekti. 'Hiç estetik yaptırmadım' diyen Şallı, o fotoğrafları ortaya çıkınca alay konusu oldu. Ebru Şallı'nın eski fotoğrafları ve yeni fotoğraflarını kıyaslayınca farkı görmemek mümkün değil! İşte Ebru Şallı başta olmak üzere yıldızların geçirdiği operasyonlarla estetik harikasına dönüşümü...
Giriş Tarihi: 11.09.2022 10:34
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